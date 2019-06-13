Плата за наём муниципального жилья возросла в Пскове

11:26, 14 июня 2019, ПАИ

В Пскове увеличена плата за наём муниципального жилья. За такое решение проголосовали депутаты Псковской городской Думы на 26-й сессии 14 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщил депутатам начальник Управления по учёту и распределению жилой площади администрации города Сергей Хмелев, если раньше все муниципальные квартиры делились на две группы – в домах с лифтом и в домах без лифта, то теперь вводятся 6 различных классов жилья с различной стоимостью найма.

Что касается повышения цен, то если раньше аренда квартиры в доме с лифтом стоила 8 рублей 25 копеек за квадратный метр, теперь тариф составит 10 рублей 97 копеек.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская отметила, что последний раз повышение стоимости найма муниципального жилья было в декабре 2014 года и с того момента общая инфляция составила 33%. Она подчеркнула, что предлагаемое повышение тарифа укладывается в размер инфляции.

Депутат от «Справедливой России» Олег Брячак также поддержал озвученное предложение, хотя заметил, что «любое повышение воспринимается в штыки». Он отметил, что жителям необходимо будет объяснить, что повышение незначительное, обосновать его необходимость.

Также депутаты проголосовали за внесение изменений в порядок зачисления и расходования платы за наём муниципального жилья. Как пояснил Сергей Хмелёв, теперь предусмотрена компенсация управляющим компаниям выпадающих доходов в случае, если на общем собрании жильцов будет принято решение платить за содержание и ремонт по другому тарифу, нежели тот, который утверждён гордумой для муниципального жилья.