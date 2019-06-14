Псковские депутаты предлагают увеличить штрафы за парковку на газонах и незаконную торговлю

12:48, 14 июня 2019, ПАИ

Псковская городская Дума направит в Псковское областное Собрание депутатов законодательную инициативу, которая предусматривает ужесточение ответственности за парковку на газонах и несанкционированную торговлю. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 26-й сессии ПГД, которая проходит 14 июня.

Изменения предлагается внести в закон Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Автор инициативы депутат Денис Иванов заявил, что нужно ввести ответственность за неубранные с крыш сосульки и наледь. Также поправки касаются парковки на газоне, из нынешней версии документа предлагается исключить понятие жилой зоны, чтобы можно было взимать штрафы за нарушение правил парковки не только во дворах. Депутат предложил внести в закон изменения, которые позволят сотрудникам администрации города выписывать штрафы, не дожидаясь приезда ГИБДД. Кроме того, в законопроекте прописаны ужесточение ответственности за несанкционированную торговлю.

Денис Иванов сообщил, что законопроект предполагает кратное увеличение штрафов за правонарушения. Он пояснил, что в результате анализа ситуации в других регионах пришли к выводу, что дело заключается именно в размере штрафа. Предлагается ввести и понятие повторности нарушения, в таком случае штрафы также будут увеличиваться. Денис Иванов заметил, что аналогичный вопрос рассматривается и на федеральном уровне.

Также отмечалось, что в 2018 году в Пскове за нарушения правил торговли взыскано более 800 тысяч рублей.

В рамках обсуждения вопроса депутат Артур Гайдук предложил исключить из документа штрафы за парковку во дворах, которые не были реконструированы. По его словам, там в принципе некуда ставить машины.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков заявил о необходимости сформировать рабочую группу и проработать документ перед передачей его в Псковское областное Собрание.

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова заявила, что поддерживает увеличение штрафов. Что касается предложения Артура Гайдука, она отметила, что парковаться на детской площадке недопустимо, а машину можно поставить на платную стоянку.

Наталья Симонова также добавила, что в соответствии с законопроектом штрафы за сосульки и наледь поднимутся до 5 тысяч для граждан и до 30 тысяч - для юридических лиц. «Делается это, чтобы несли ответственность собственники, потому что нынешние 500 рублей не стимулируют их к тому, чтобы вызвать машину и убрать сосульки», - пояснила она.

Григорий Стороненков сказал, что инициатива нужная. По его словам, за несанкционированную торговлю было составлено 438 протоколов. Однако он добавил, что 5-7 тысяч рублей для бабушки, «которая вышла продать пучок редиски», - это очень много. Депутат заметил, что пенсионерок увозили на Скорой помощи, даже когда штрафы были гораздо скромнее.

«Бабушки просто не хотят идти торговать в специально отведённые места, которые муниципальные и бесплатные для них», - отреагировала Наталья Симонова и добавила, что чаще всего они идут торговать ко входам в супермаркеты.

«Контрольно-ревизионное управление не гестапо, и если бабушка пришла только ландыши продать, то её не оштрафуют», - заявил Денис Иванов.

Депутат Олег Брячак напомнил, что неоднократно говорил о том, что «депутат - это не флюгер, который должен держать нос по ветру». По его мнению, депутат иногда должен быть суровым законодателем, который способен предложить непопулярный, но нужный законопроект. «Этот законопроект непопулярный, ни одно физическое и юридическое лицо не обрадуется таким штрафам, но только так можно навести порядок», - пояснил он.

В результате народные избранники поддержали инициативу Дениса Иванова, впоследствии она будет направлена в ПОС.