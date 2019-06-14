Аркадий Мурылёв: Благодаря губернатору удалось значительно облегчить условия для псковского бизнеса

16:38, 14 июня 2019, ПАИ

В прошлом году благодаря поручениям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова удалось внести изменения в три региональных закона, что позволило и значительно облегчить условия для ведения бизнеса. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев на встрече с главой региона 14 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации. Аркадий Мурылев поблагодарил Михаила Ведерникова за оперативное взаимодействие.

Среди вопросов, на которые стоит обратить внимание, бизнес-омбудсмен назвал высокую налоговую нагрузку на предпринимателей и тарифы на энергетические ресурсы. В этой связи он предложил сформировать региональную программу, по которой бизнес сможет получать компенсацию за расходы на электроэнергию.

Это предложение Михаил Ведерников поддержал, но обратил внимание на критерии, по которым бизнес сможет рассчитывать на компенсацию. «Важно поддерживать не только новых инвесторов, но и тех, кто уже работает в регионе и готов вкладывать дополнительные средства в развитие своего производства», — подчеркнул глава региона. Он предложил Аркадию Мурылёву подумать о поддержке туристического бизнеса, что, уверен губернатор, даст толчок к созданию в регионе дополнительной туристской инфраструктуры — небольших гостиниц, гостевых домов. Правозащитник заявил о готовности включится в работу, провести встречи с турбизнесом, чтобы узнать их потребности в поддержке.

Кроме того, Михаил Ведерников поручил бизнес-омбудсмену вести анализ эффективности предоставляемых льгот, в том числе, чтобы выявить не актуальные для их последующей отмены. «Это должна быть комплексная работа», — заявил губернатор.

Михаил Ведерников выразил Аркадию Мурылеву благодарность за активную работу, неравнодушное отношение к проблемам предпринимателей, а также за умение и желание доносить их до региональной власти и решать их совместными усилиями.