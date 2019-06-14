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Ушедшего из больницы Великих Лук пациента разыскивает полиция

Великолукская полиция разыскивает 36-летнего Виктора Касьянова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 30 мая он ушёл из больницы города Великие Луки.

Пациент проживает в деревне Старые Липы Локнянского района. Последний раз его видели 30 мая около 18:00, когда он шёл по дороге из Великих Лук в сторону деревни Ильино Великолукского района.

Рост пропавшего - 155-160 сантиметров, мужчина имеет худощавое телосложение, коротко подстрижен. Был одет в светлую джинсовую куртку, чёрные спортивные штаны, серую рубашку, черные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктора Касьянова, просят обратиться по телефонам: 8 953 247 45 76, 8 911 883 38 83 или 02.

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