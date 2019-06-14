Новая маркировка продуктов появится в России осенью

08:43, 17 июня 2019, ПАИ

Товары с цветовой маркировкой появятся на российских прилавках осенью. ГОСТ на так называемый светофор разработал ФИЦ питания и биотехнологии, документ планируется принять в октябре. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Такая маркировка поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах. Производители будут применять «светофор» на добровольной основе. Однако маркетологи предполагают, что подобная мера в ближайшее время может стать обязательной.

Разработчики также считают, что новый ГОСТ маркировки может стать одним из нормативов в сфере торговли.