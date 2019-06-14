Спрос на автодома вырос в России

08:53, 17 июня 2019, ПАИ

Россияне стали чаще покупать дома на колёсах. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито», за пять месяцев 2019 года спрос на автодома среди жителей страны вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом.

По данным экспертов, увеличение интереса к такой технике связано с улучшением качества дорог и строительством новых кемпингов к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Дома на колесах позволяют туристам сэкономить на логистике и проживании.

Однако специалисты считают, что распространению домов на колесах в России мешает отсутствие сервисов и услуг по аренде и лизингу таких автомобилей, сравнительно небольшое число безопасных кемпингов с необходимым оборудованием.