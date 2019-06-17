Летний фестиваль ГТО пройдёт в Пушкинских Горах в июне

11:18, 17 июня 2019, ПАИ

С 18 по 20 июня в Пушкинских Горах состоится ежегодный областной летний фестиваль «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди обучающихся образовательных организаций.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области, в фестивале примут участие школьники в возрасте от 11 до 15 лет (III-IV ступени ВФСК ГТО) из различных муниципалитетов Псковской области. Участвовать в соревнованиях могут только школьники, которые награждены серебряными и золотыми знаками отличия комплекса ГТО.

В программу мероприятия входят бег на 60 метров, подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), метание мяча, стрельба, бег на 1,5 километра (III возрастная ступень) и 2 километра (IV ступень), прыжок в длину с места, тестирование уровня знаний в области физической культуры и спорта и творческий конкурс.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Псковской области. Она примет участие во всероссийском этапе фестиваля, который пройдет в Крыму в «Артеке» в октябре-ноябре.