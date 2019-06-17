0
11:18
Летний фестиваль ГТО пройдёт в Пушкинских Горах в июне
10:27
Ночное свечение аэростатов состоится в Великих Луках 17 июня
18:50
Заслуженный мастер спорта СССР: Поддержка земляков поможет псковичам войти в олимпийскую сборную России-2020
17:31
Порядка 250 велосипедистов приняли участие в первенстве Пскова по велоспорту
09:00
16 июня в Великих Луках на острове Дятлинка отпразднуют Олимпийский день
09:04
Парение аэростатов над Великими Луками обещают 15 июня организаторы Встречи воздухоплавателей
22:04
Лучших полицейских в автомобильном многоборье определили в Псковской области
Еще новости
Спорт

Летний фестиваль ГТО пройдёт в Пушкинских Горах в июне

С 18 по 20 июня в Пушкинских Горах состоится ежегодный областной летний фестиваль «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди обучающихся образовательных организаций.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области, в фестивале примут участие школьники в возрасте от 11 до 15 лет (III-IV ступени ВФСК ГТО) из различных муниципалитетов Псковской области. Участвовать в соревнованиях могут только школьники, которые награждены серебряными и золотыми знаками отличия комплекса ГТО.

В программу мероприятия входят бег на 60 метров, подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), метание мяча, стрельба, бег на 1,5 километра (III возрастная ступень) и 2 километра (IV ступень), прыжок в длину с места, тестирование уровня знаний в области физической культуры и спорта и творческий конкурс.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Псковской области. Она примет участие во всероссийском этапе фестиваля, который пройдет в Крыму в «Артеке» в октябре-ноябре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Летний фестиваль ГТО пройдёт в Пушкинских Горах в июне
17 июня 2019
Летний фестиваль ГТО пройдёт в Пушкинских Горах в июне
Ночное свечение аэростатов состоится в Великих Луках 17 июня
17 июня 2019
Ночное свечение аэростатов состоится в Великих Луках 17 июня
Заслуженный мастер спорта СССР: Поддержка земляков поможет псковичам войти в олимпийскую сборную России-2020
16 июня 2019
Заслуженный мастер спорта СССР: Поддержка земляков поможет псковичам войти в олимпийскую сборную России-2020
Порядка 250 велосипедистов приняли участие в первенстве Пскова по велоспорту
16 июня 2019
Порядка 250 велосипедистов приняли участие в первенстве Пскова по велоспорту
16 июня в Великих Луках на острове Дятлинка отпразднуют Олимпийский день
16 июня 2019
16 июня в Великих Луках на острове Дятлинка отпразднуют Олимпийский день
Парение аэростатов над Великими Луками обещают 15 июня организаторы Встречи воздухоплавателей
15 июня 2019
Парение аэростатов над Великими Луками обещают 15 июня организаторы Встречи воздухоплавателей
Лучших полицейских в автомобильном многоборье определили в Псковской области
14 июня 2019
Лучших полицейских в автомобильном многоборье определили в Псковской области
XVI Международный шахматный фестиваль стартовал в Пскове
14 июня 2019
XVI Международный шахматный фестиваль стартовал в Пскове

Идет загрузка...