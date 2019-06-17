Первые соревнования по гонкам квадрокоптеров состоялись в Пскове

19:47, 17 июня 2019, ПАИ

Первые открытые соревнования по гонкам дронов (drone racing) в Псковской области состоялись 15 июня на территории спортивно-туристического комплекса «Раздолье» в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, детский технопарк «Кванториум Псков» представляли четверо участников. Пилоты использовали fpv-коптеры 210-го класса.

Целью мероприятия стала демонстрация технических средств пилотов, а также навыков управления FPV-дронами.

Отмечается, что три пилота начали практиковаться с оборудованием всего две недели назад и показали себя отлично.

Соревнования прошли при поддержке комитета по образованию Псковской области и компании ООО «СевЗапИнвест».