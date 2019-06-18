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Общество

Шесть кинолент из европейских стран поборются за главный приз кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Шесть лидеров национальных прокатов поборются за главный приз 1-го Международного кинофестиваля «Западные ворота» в рамках программы «СинеГанза» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Главный приз разыграют между фильмами «Дорис» (Голландия), «Зона 261» (Швеция), «Удачи тебе, ворчун» (Финляндия), «Товарищ ребенок» (Эстония), «Кольцо Намея» (Латвия и Великобритания). Россию представит мелодраматический музыкальный фильм «Лед» режиссера Олега Трофима. Главные роли сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова. 

Председателем жюри кинофестиваля «Западные ворота» выступит киновед, продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств России, дважды лауреат премии «Ника» Армен Медведев. Оценивать фильмы будут актриса, певица, дипломат, организатор кинофестивалей Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), режиссер, сценарист, академик Российской киноакадемии «Ника» Андрей Кравчук (Россия), актер театра и кино Ивар Калныньш (Латвия).

Кинофестиваль «Западные ворота» пройдет во время 39-х Международных ганзейских дней Нового времени в Пскове 27-30 июня. В рамках мероприятия покажут 10 короткометражных фильмов, программы секции «Ленфильм-клуб», фаворитов экрана из золотой коллекции мирового кино и снятые в Псковской области фильмы.

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