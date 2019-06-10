«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

18:24, 10 июня 2019, ПАИ

Опубликована программа секции «Любимцы публики» первого международного кинофестиваля в Пскове «Западные ворота», который пройдет с 27 по 30 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В программу входят фавориты экрана из золотой коллекции мирового кино. Все фильмы будут представлены экспертами и гостями фестиваля.

«Моя заветная мечта» (Германия), реж. Себастьян Гроблер

Английский учитель в 70-е годы ХIX века поступает в немецкую школу для мальчиков. Чтобы наладить контакт с учениками он представляет им практически неизвестную в Германии игру —футбол. Вскоре его методы работы начинают вызывать недовольство со стороны руководства школы.

В главных ролях: Даниэль Брюль, Бургхарт Клаусснер, Томас Тиме, Юстус фон Донаньи, Юрген Тонкель, Винсент Кастнер и другие.

Фильм представит представитель Немецкого культурного центра им. Гете при Посольстве Германии.

«21 способ сорвать свадьбу» (Финляндия), реж. Йоханна Вуоксенмаа

Санна — социолог с нестандартным подходом к отношениям: вступление в брак кажутся ей первыми шагами на пути к катастрофе. Чтобы доказать свою правоту, она проводит исследование среди семейных пар, результаты которого подтверждают её точку зрения: в абсолютном большинстве случаев свадьба неминуемо ведёт к разводу и полному разрыву отношений. Впрочем, стройная теория оказывается под угрозой, когда на дне рождения своей лучшей подруги Санна встречает Алексея, который хочет поучаствовать в её исследовании.

В главных ролях: Арми Тойванен, Эсси Хеллен, Аку Хирвиниеми, Рику Ниеминен, Памела Тола, Ханна Лаури и другие. Фильм, обладатель Национальной кинопремии «Юсси» в категории «Выбор зрителей».

Фильм представит режиссер фильма Йоханна Вуоксенмаа.

«Гуд бай, Ленин» (Германия), реж. Вольфганг Беккер

Мать Алекса впала в кому незадолго до падения Берлинской стены. А когда, наконец, пришла в себя, не было уже ни ГДР, ни стран «победившего социализма». Тревожась за здоровье матушки, Алекс решил не сообщать ей о переменах: ведь что может стать более убийственным для убеждённой коммунистки, чем торжество капитализма?

Сыну пришлось превратить свою квартиру в островок прошлого, в последний оплот несуществующего государства. Он старательно делает вид, что дело Ленина по-прежнему живет и побеждает.

В главных ролях: Даниэль Брюль, Катрин Засс, Чулпан Хаматова, Мария Зимон, Флориан Лукас, Александр Байер и другие. Награды Европейской киноакадемии (лучший фильм, мужская роль (Д. Брюль), лучший сценарий); 7 национальных премий Германии, включая «Лучший фильм»; премия «Голубой ангел» за лучший европейский фильм на Берлинском МКФ.

Фильм представит представитель Немецкого культурного центра им. Гете при Посольстве Германии.

«Театр» (Латвия), реж. Янис Стрейч

Самый известный фильм Яниса Стрейча — «Театр», в котором одну из своих лучших ролей исполнила Вия Артмане.



Экранизация одноимённого романа Сомерсета Моэма. Великая актриса Джулия Ламберт внезапно понимает, что она, увы, стареет. Помочь ей может только новая любовь. И Джулия влюбляется в первого встречного: в амбициозного молодого человека, у которого за душой ни гроша. Так начинается новая жизнь — новый роман и новые слезы.

Премия «Лучший фильм» на Латвийском национальном кинофестивале (1978).

Фильм представит актер Ивар Калныньш.

«Особенности национальной охоты» (Россия), реж. А. Рогожкин

Молодой финский специалист по охоте, «финик», уговаривает своего русского друга помочь ему поучаствовать в настоящей русской охоте, дабы познакомиться с нравами и привычками русских охотников.



До боли знакомые нам бесконечные застолья с последующими приключениями, насыщенными крепким запахом водки, непрестанно удивляют и поражают финна, но все же, сопоставляя традиции исторического прошлого со своеобразием настоящего, он не жалеет о потерянном времени…

В главных ролях: Вилле Хаапасало, Алексей Булдаков, Виктор Бычков, Семён Стругачев, Сергей Куприянов, Сергей Русскин и другие. Приз КФ «Окно в Европу-95» (Выборг); Приз Кинопрессы за лучший фильм 1995 года (поровну с фильмами «Мусульманин» и «Прибытие поезда»); Приз «Золотой Остап» лучшему фильму 1995 года; Лучший фильм года, премия имени Козинцева за лучшую режиссуру – Профессиональные премии киностудии «Ленфильм» за 1995 год; Приз дирекции Фестиваля Фестивалей в С.-Петербурге-95; Специальный приз (актер В. Бычков), приз кинопрессы КФ «Виват кино России!-95» (С.-Петербург); Гран-при Большого конкурса и Приз Гильдии киноведов и кинокритиков «Кинотавр», 1995 года; премия «Ника» 1996 года – Лучший фильм, Лучшая мужская роль, Лучший режиссер .

Фильм представит актер Виктор Бычков.

«Как кошка с собакой» (Польша), реж. Януш Кондратюк

Когда старший из братьев Анджей неожиданно заболевает, младший, несмотря на различия и стену недопонимания, которая за все годы выросла между ними, начнет заботиться о своем нуждающемся в помощи брате.

В главных ролях: Ольгерд Лукашевич, Роберт Венцкевич, Божена Стахура, Александра Конечна, Клара Бьелавка и другие.

Фильм представит эксперт Польского института в Санкт-Петербурге.