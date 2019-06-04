Снятые в Псковской области фильмы покажут на кинофестивале «Западные ворота»

17:28, 06 июня 2019, ПАИ

Одна из пяти программ кинофестиваля «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 27 по 30 июня, будет называться «Псков на экране». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в неё войдут фильмы, съемки которых проходили в регионе.

«Зрители смогут увидеть, какие разные «роли» в кино исполнил Псков, Изборск, Михайловское и другие красивейшие места Псковской области», - отметили организаторы фестиваля. В рамках программы зрители встретятся с режиссером Виталием Мельниковым, Антоном Сиверсом, Алексеем Учителем, актерами Борисом Токаревым, Виктором Бычковым.

Программа кинофильмов:

«Василиса» (Россия), режиссер Антон Сиверс, 100 минут.

Он - дворянин, она — крепостная крестьянка… Им не суждено быть вместе. Возможно, так и закончилась бы эта любовная история, если бы не война. Наполеон вторгся в Россию. Мир больше никогда не станет прежним. Война напишет новую историю любви.

В главных ролях: Светлана Ходченкова, Дмитрий Соломыкин, Жером Кузан, Кристина Кузьмина, Игорь Черневич, Андрей Ильин, Ирина Розанова, Илья Носков и другие.

«Край» (Россия), режиссер Алексей Учитель, 110 минут.

В августе 1945-го в далекий поселок под названием Край возвращается с войны танкист Игнат, чья страсть — паровозы. Он узнает, что на уединенном острове с довоенных времен брошен немецкий паровоз, и принимается его восстанавливать.

В главных ролях: Владимир Машков, Сергей Гармаш, Владас Багдонас, Александр Баширов, Юлия Пересильд, Анна Уколова и другие.

Фильм представит режиссер Алексей Учитель.

«Оно» (СССР), режиссёр Сергей Овчаров, 116 минут.

История России от призвания варягов до конца XX века представлена в метафорической и гротескной форме. В фильме по мотивам романа М. Е. Салтыкова-Шедрина «История одного города» прослеживается смена «начальников» уездного города Глупова, отличающихся разной степенью самодурства. В начальниках города легко угадываются бывшие главы Российского государства и СССР.

В главных ролях: Ролан Быков, Наталья Гундарева, Светлана Крючкова, Елена Санаева, Маргарита Терехова, Юрий Демич, Леонид Куравлёв и другие.

«Андрей Рублев» (СССР), режиссер Андрей Тарковский, 180 минут.

Тот самый фильм, который нельзя не посмотреть. Тем более на большом экране.

Русь начала XV века. Страну раздирают междоусобицы. Народ преследуют набеги татар, голод и мор… В эту трагическую эпоху появляется на Руси великий живописец, жизни и творчеству которого посвящен фильм. Сведения о нем скудны и отрывочны. Лишь немногие творения гениального мастера дошли до нас.

Съемки проходили на территориях Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в Пскове и Псковской области, Изборске, Печорах, у Спасо-Евфимиева монастыря и в Успенском соборе во Владимире, где съемочная группа случайно устроила настоящий пожар.

Фильм был полулегально показан в мае 1969 года на Каннском кинофестивале, а в советский прокат вышел лишь в декабре 1971 года.

В главных ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай Гринько, Николай Сергеев, Ирма Рауш, Николай Бурляев, Юрий Назаров, Юрий Никулин, Ролан Быков и другие.

«Праздник Нептуна» (СССР), режиссёр Юрий Мамин, 44 минуты.

Директор Дома культуры запланировал на 1 января праздник Нептуна с участием 150 «моржей». Эта цифра настолько поразила областное начальство, что в село на праздник была направлена шведская делегация, которой надо было теперь показывать праздник во всей красе.

Фильм снимался в Пскове и Изборске.

В главных ролях: Виктор Михайлов, Виолетта Жухимович, Роберт Курляндчик, Яков Степанов, Виктор Цепаев, Анатолий Быстров, Иван Криворучко, Людмила Аринина и другие.

«На Чудском озере» (CCCР), режиссер Виталий Мельников, 20 минут.

Документальный фильм-расследование об экспедиции Г. Н. Караева на Чудское озеро в поисках места легендарного Ледового побоища.

Этот уникальный фильм – был снят известным режиссером «Ленфильма» Виталием Мельниковым в годы его работы на «Леннаучфильме», куда он был распределен после окончания ВГИКа.

«Два капитана» (СССР), режиссер Владимир Венгеров, 98 минут.

Саня Григорьев, подросток из небольшого городка Энска, находит в сумке погибшего почтальона пачку писем, из которых узнает о трагической гибели в Арктике экспедиции капитана Татаринова. Приехав в Ленинград, он поступает в школу, где учится Катя, дочь полярного исследователя, и рассказывает ей о письмах. Любовь к Кате и письма ее отца приводят Саню к твердому решению стать полярным летчиком и найти следы исчезнувшей экспедиции.

Вениамин Каверин родился в Пскове и ровно 100 лет назад, в 1919 году, окончил Псковскую губернскую мужскую гимназию. Город Псков выведен в романе «Два капитана» под именем Энска.

В главных ролях: Александр Михайлов, Ольга Заботкина, Анатолий Адоскин, Евгений Лебедев, Борис Беляев, Эдуард Кузнецов и другие. Музыку к фильму писал композитор Олег Каравайчук.

Фильм представит актер Борис Токарев, сыгравший роль Саньки Григорьева в одноименном сериале 1976 года режиссера Евгения Карелова.

В рамках первого международного кинофестиваля «Западные ворота» будут также представлены фильмы-лидеры национальных кинопрокатов европейских стран.

«Западные ворота» призваны познакомить россиян с кинематографом Европы и позволить кинематографистам, в частности зарубежным, ближе узнать древний Пскова.

Кинофестиваль пройдет в одновременно с Ганзейскими днями.