Опубликована программа секции «Ленфильм-клуб» Псковского кинофестиваля «Западные ворота»

17:26, 04 июня 2019, ПАИ

Опубликована программа секции «Ленфильм-клуб» первого Псковского международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 27 по 30 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в первую секцию кинофестиваля вошли пять картин.

«Чужая жизнь» (Россия), режиссер Виктор Татарский

Психологический триллер режиссера Виктора Татарского уже был представлен в программе Берлинского международного кинофестиваля 2019 года, а также получил приз зрительских симпатий на Фестивале европейского кино в немецком городе Зельб.

В центре сюжета молодая пара Влад и Юля, которые отправляются отдохнуть. На небольшом острове в охотничьем домике начинается тихая спокойная жизнь главных героев. Однако вскоре Юлю начинает настораживать странное поведение Влада.

«Чужая жизнь» - первая полнометражная работа режиссера Виктора Татарского. Снимал картину оператор Валерий Ревич. Главные роли исполнили Дарья Ленда, Алексей Митин и Кирилл Кузнецов.

«Картина из обычной мелодрамы медленно, но верно перетекает в психологический триллер, - рассказал Виктор Татарский. - Сценарий, написанный Ириной Гусевой, ждал своего часа более 5 лет. Я очень рад, что меня поддержал «Ленфильм». Работать на этой киностудии я мечтал давно, ведь на ленфильмовские картины я бегал в кино еще мальчишкой, здесь снимал мой отец Евгений Татарский».

Фильм представляет продюсер Ольга Аграфенина.

«Голоса в старых стенах» (Россия), режиссер Александр Поздняков

Александр Поздняков - автор книг и фильмов о «Ленфильме». В числе его работ - «Листья аканта», «Большой Герман», «Первый век «Ленфильма» и другие произведения. Режиссер снял фильмы «Свет в павильоне», «Герман. По ту сторону камеры» и другие.

В фильме звучат голоса Григория Козинцева, Фридриха Эрмлера, Ильи Авербаха. Кроме того, в фильме прозвучит «странные шумы», шорохи и стрекотание проекционного аппарата.

«Старые стены петербургского кино — это «Леннаучфильм», Театральная академия, откуда приходят на экран актеры завтрашнего дня. Это царство целлулоидной пленки, по которому нас ведет патриарх «Ленфильма» Владимир Татосов. В фильме говорят Александр Сокуров, Константин Лопушанский, Вячеслав Сорокин» - рассказывает режиссер.

Картину представит сам Александр Поздняков.

«Петербург. Только по любви», режиссеры Аксинья Гот, Наталья Назарова, Оксана Бычкова, Наталья Кудряшова, Анна Пармас, Авдотья Смирнова и Рената Литвинова.

Эта картина - альманах, состоящий из семи новелл, которые сняли женщины-режиссеры. Аксинья Гог, Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Оксана Бычкова, Наталья Назарова, Наталья Кудряшова и Рената Литвинова рассказывают истории о любви и надежде.

«Картина женская. Ее делали женщины-режиссеры, и продюсеры фильма тоже женщины. Под крылом мужчин, конечно. Мы любим наш город, это наше место под солнцем. И свой фильм мы делали с огромной любовью к Петербургу. Хочу пожелать всем приятного просмотра!», – говорит продюсер картины Наталья Смирнова.

«Петербург. Только по любви» - совместный проект киностудии «Ленфильм» и кинокомпании СТВ. Фильм снимали при поддержке Министерства культуры России и Правительства Санкт-Петербурга.

Киноальманах представит продюсер Сергей Сельянов.

«Мальчик русский» (Россия), режиссер Александр Золотухин

Международная премьера этой кинокартины состоялась на Берлинском кинофестивале 2019 года. «Мальчик русский» признали лучшим фильмом программы Forward Future Международного Пекинского кинофестиваля. Картина также завоевала два главных приза на Международном кинофестивале Fajr в Тегеране, режиссер Александр Золотухин получил Гран-при фестиваля и награду «За лучший дебют». Кроме того, фильм отмечен премией Circle Award 2019.

«Мальчик русский» – история о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. Его определили в подразделение «слухачей» - так в Первую мировую войну называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов «прослушивали небо», обнаруживая вражеские аэропланы. Сценарий Золотухин написал сам еще во время обучения в мастерской Александра Сокурова.

«Мы не ставили перед собой задачи точного воспроизведения исторической достоверности событий. Акцент делался на создание образа Первой мировой. Показать людей: их мысли, их ощущения, их тревоги. Этим людям ещё предстоит пережить революции, войны и катастрофы трагичного ХХ века. Я очень благодарен моему мастеру Александру Николаевичу Сокурову за его помощь на каждом этапе работы над фильмом» - рассказал Александр Золотухин.

Генеральный продюсер фильма – генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. Художественный руководитель проекта – Александр Сокуров.

Фильм представит Эдуард Пичугин.

«Странники терпенья» (Россия), режиссер Владимир Алеников

«Странники терпенья» – совместный проект кинокомпании «Спутник» и киностудии «Ленфильм». В основе сценария лежит роман Владимира Аленикова. Мировая премьера фильма состоялась в конкурсной программе Монреальского международного кинофестиваля.

Фильм рассказывает о талантливом и успешном фотографе Андрее Берге. Герой готовится к выставке в Венеции. Он находит себе очаровательную модель – глухонемую актрису Марину, приехавшую из провинции на мастер-класс пантомимы. Фотосъемки в его доме затягиваются, продлеваются на следующий день и далее. Девушка неожиданно превращается в пленницу, и все острее начинает возникать вопрос – совместимы ли гений и злодейство?

В главной роли – призер Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль («Изгнание», режиссер Андрей Звягинцев) Константин Лавроненко. Главную женскую роль исполнила польская актриса Майя Сопа.

Фильм презентует куратор «Ленфильм-клуба» в Петербурге, пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин.

Первый Псковский международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 27 по 30 июня, одновременно с 39-ми международными Ганзейскими днями Нового времени.

Фестиваль пройдет на трех площадках: Большом концертном зале Псковской филармонии, проектном офисе «Команды2018» и в кинотеатре «Смена». Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина «Ганза. Путь навстречу» режиссера Виктора Носкина.

Киносмотр будет состоять из пяти секций: конкурсная программа «СинеГанза», программа короткого метра, «Ленфильм-клуб», «Псков на экране» и «Любимцы публики».