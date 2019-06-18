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Экономика

Псковских предпринимателей учат работе на портале поставщиков

Псковских предпринимателей учат работе на ресурсе «Портал поставщиков». В Пскове проходят специальные бесплатные семинары, организаторами которых выступают Департамент Москвы по конкурентной политике и администрация Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первая часть посвящалась обучающей сессии для заказчиков, в рамках которой слушатели узнали об эффективных инструментах осуществления закупок малого объема, принципах работы автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».

Сейчас проходит сессия для поставщиков. Здесь ппредпринимателям расскажут о правилах работы на рынке закупок и новых возможностях развития бизнеса с использованием интернет-ресурса «Портал поставщиков», разберут ошбки участников рынка закупок.

«Портал поставщиков» создан правительством Москвы в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Более 90% зарегистрированных пользователей - малый бизнес. Объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 млрд рублей, заключено более 280 тысяч договоров.

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