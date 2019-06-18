Названы самые дорогие землевладения в России

16:56, 18 июня 2019, ПАИ

В России названы самые дорогие землевладения. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал Forbes.

Лидер рейтинга — семейная фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева, которая распоряжается 649 тысячами гектаров стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 тысячами гектаров. Цена землевладения — 45,6 млрд рублей. На третьем — компания «Мираторг»братьев Александра и Виктора Линников, являющаяся крупнейшим производителем мяса в России. Их владения оцениваются в 412 тысяч гектаров стоимостью 45,6 миллиарда рублей и в 1 миллион гектаров стоимостью 45 миллиардов рублей.

В двадцатку крупнейших латифундистов России также вошли Андрей Гурьев, Олег Дерипаска, Вадим Мошкович, Игорь Худокормов. По данным издания 20 землевладельцев контролируют в России 7,9 млн гектар стоимостью 471,6 млрд рублей.