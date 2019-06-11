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Фестиваль красок ColorFest пройдёт в Пскове 30 июня

30 июня с 14:00 до 18:00 в Детском парке Пскова пройдёт фестиваль красок холи ColorFest. Об этом Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

По словам организаторов, ColorFest - один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе, который проходит в разных регионах России.

«Фестиваль собирает в одном месте людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми. Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя», - рассказали организаторы.

Вход на фестиваль свободный. На мероприятии запрещается курить и выпивать. Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/vmeza_psk_k

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