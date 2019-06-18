Более 2 триллионов рублей на реализацию федеральных и нацпроектов направят регионам в 2019 году

16:17, 18 июня 2019, ПАИ

2 трлн 272 млрд рублей межбюджетных трансфертов из государственной казны предусмотрены субъектам России в 2019 году для реализации федеральных и национальных проектов. Как сообщил вице-премьер Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в стране 18 июня, из указанной суммы 594 млрд рублей предусмотрены на реализацию нацпроектов.

Основной темой на комиссии стал вопрос исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, которые предусмотрены на реализацию федеральных и нацпроектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Также на заседании правительственной комиссии обсуждались меры поддержки социально-экономического развития моногородов и исторических поселений. Помимо этого, участники комиссии рассмотрели план реализации Стратегии пространственного развития страны на период до 2025 года и проект постановления правительства России «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

В мероприятии принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, добавили в пресс-службе региональной администрации.