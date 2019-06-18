Турнир по мини-футболу «Вызов» прошёл в Пскове
В Пскове прошёл корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов». В соревнованиях приняли участие порядка 300 спортсменов 16 предприятий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
По итогам четвертого сезона в «Золотой лиге» первое место заняла команда «ПЭМЗ», второе - «Уклад», третье — «ДНС». В серебряной лиге победила команда «PSKproc», второе место у «Ростелекома», третье — «Полипласт».
Соревнования проходили при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова. Следующий сезон начнётся осенью 2019 года.