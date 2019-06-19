Говядина, яйца и овощи подешевели в псковских магазинах за неделю до Ганзы

10:40, 19 июня 2019, ПАИ

Говядина, яйца и овощи подешевели в псковских магазинах за неделю до проведения Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут с 27 по 30 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Зафиксировано снижение цен на говядину (кроме бескостного мяса) на 2,5%, стоимость килограмма составляет 376,57 рубля. Яйца стали дешевле на 3,7% (48,45 рубля), белокочанная свежая капуста – на 13% (50,1 рубля), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – на 2% (58,24 рубля), лук репчатый – на 1,5% (46,4 рубля), свежие огурцы – на 8,1% (97,68 рубля), помидоры – на 4,1% (136,99 рубля). Также снижены цены на яблоки, муку, гречку, рис, соль, сосиски и сардельки,

Немного выросла стоимость куриного мяса, сметаны, пшена и картофеля.