Совет банковских и финансовых организаций Псковской области принял участие в первом съезде Ассоциации банков России

12:17, 19 июня 2019, ПАИ

Совет банковских и финансовых организаций Псковской области, являясь членом Ассоциации банков России с 30 мая 2018 года, регулярно участвует в проводимых Ассоциацией мероприятиях. До сегодняшнего времени Ассоциация собирала своих участников на ежегодные общие собрания, их было 36. В 2019 году было принято решение о проведении съезда Ассоциации.

Главной темой первого съезда Ассоциации банков России.стало обсуждение участия банков в решении задач обеспечения ускоренных темпов экономического роста, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В работе съезда приняли участие руководители Банка России, министерств и ведомств Российской Федерации, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руководители коммерческих банков, представители научного сообщества.

Председатель Совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил с докладом, в котором изложил предложения для совершенствования банковской системы. Одно из основных направлений, требующих совершенствования, — развитие конкуренции. Анализ, проведенный Ассоциацией банков России, выявил 61 нормативный акт, из них 28 законов, которые определяют требования к кредитным организациям для участия в госпрограммах, большинство из них говорят о требованиях к размеру капитала.

Ассоциация давно предлагает отказаться от требований к капиталу при допуске к госпрограммам и при отборе банков-участников исходить из рейтинга кредитной организации. Четыре законопроекта, подготовленные Ассоциацией, получили замечания Банка России и Минфина. Замечания и предложения ведомств помогут внести необходимые изменения в эти документы, чтобы внести их на рассмотрение Госдумы.

Ассоциация вела длительный диалог по пересмотру форматов допуска банков для работы с эскроу-счетами. По итогам дискуссии 37 банков дополнительно имеют возможность работать с эскроу-счетами.

Необходимо совершенствовать направления взаимодействия кредитных организаций и институтов развития, обеспечения безопасности системы быстрых платежей, оценки фактического воздействия требований регулятора на показатели банков.

Также Анатолий Аксаков указал на необходимость ведения на площадке Ассоциации дискуссии с государственными институтами, которые реализуют программу цифровизации, чтобы отрегулировать работу кредитных организаций с использованием единой системы идентификации.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что необходимо отказаться от любых элементов оценки кредитного качества, кроме рейтингов. Минфин предусмотрел форматы доступа банков к средствам федерального казначейства — теперь они будут основаны на рейтингах. Сейчас ведется аналогичная работа с государственными бюджетными фондами.

Президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин отметил, что внешние риски для финансовой системы есть и их нельзя не учитывать при развитии и совершенствовании банковского сектора. На его взгляд, сегодня российский банковский сектор соответствует международным стандартам, и в этом огромную роль играет выстроенная Банком России система надзора. Он озвучил ряд предложений, связанных с регулированием, которые расширили бы возможности участия банков в инвестиционных проектах.

Заместитель председателя правления Альфа-банка Владимир Сенин призвал в дополнение к основным направлениям развития финансового рынка выработать отдельную стратегию развития банковской системы, учитывая, что банки составляют 90 % финансового сектора страны. При этом необходимо произвести содержательное обсуждение вопросов создания равных условий конкуренции и стимулирования кредитования, удовлетворения базовых информационных потребностей банков, включая доступ к базам данных Пенсионного фонда России, Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел.

Генеральный директор компании «Флексофт» Аркадий Лобас предложил Ассоциации банков России участвовать в создании инфраструктурных проектов для небольших банков, которым тяжело решать вопросы межведомственного взаимодействия.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила с докладом и прокомментировала предложения, озвученные в выступлениях банкиров на съезде. «Ассоциация имеет большую историю и, по сути, является голосом банковской индустрии. Мы с Ассоциацией активно работаем, взаимодействуем. Хотя мы прекрасно понимаем, что жесткое регулирование не всегда радует банкиров, но это наша задача — думать о рисках, о защите клиентов банков. Тем не менее по значительному числу вопросов мы находим общий язык, готовы вас слушать и слышать, реагировать на позицию и, если нужно, вносить изменения в регулирование», — заявила она.

Председатель Банка России рассказала о подходах к регулированию, в том числе в сфере кредитования частных лиц и ипотеки, о мерах, которые регулятор предпринимает в рамках перехода от нейтрального к стимулирующему регулированию, а также о развитии финансовых технологий, включая создание инфраструктуры, которой могли бы пользоваться все участники рынка.

В работе съезда приняли участие первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин, заместители председателя Банка России Василий Поздышев, Андрей Кружалов и другие руководители Банка России, представители Совета Федерации, федеральных министерств и ведомств, Агентства по страхованию вкладов, институтов развития, руководители зарубежных банковских объединений — исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана Юнус Абдулов, председатель Ассоциации банков Белоруссии Александр Кучинский и исполнительный директор Ассоциации банков Казахстана Марат Байтоков.