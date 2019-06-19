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Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге

Фото из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

В Санкт-Петербурге на кольцевой автомобильной дороге перед поворотом на «Дорогу жизни» 19 июня фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автомобиль с псковскими номерами залетел под ехавший перед ним КамАЗ. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли спасатели и скорая помощь. Для того, чтобы извлечь из фургона водителя, спасатели разрезали машину.

Фото из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы аварии также отметили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не погиб. Однако данная авария привела к тому, что по внешнему кольцу КАД было затруднено автомобильное движение.

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