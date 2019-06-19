Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер посетит Псков 20 июня

16:29, 19 июня 2019, ПАИ

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер приедет в Псков 20 июня. Эту информацию анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе совещания в прокуратуре региона 19 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации. Михаил Ведерников отметил, что с Алексеем Миллером пройдут переговоры.

Ранее 25 апреля 2018 года стороны встречались в Москве, где обсудили вопросы по газификации региона. Говорилось о том, что с 2005 по 2017 год «Газпром» построил в Псковской области 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 275,4 километров.