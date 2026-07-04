Борис Елкин улучшил позиции в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО

19:26, 04 июля 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поднялся на две строчки в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО и занял четвёртое место по итогам июня. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Первое место в медиарейтинге занял глава Вологды Сергей Жестянников. На втором месте расположился глава Мурманска Иван Лебедев, а на третьем – глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Кроме того, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поднялся на одну строчку в медиарейтинге и занял 12-е место.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 111 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.