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Политика

Борис Елкин улучшил позиции в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО

Глава Пскова Борис Елкин поднялся на две строчки в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО и занял четвёртое место по итогам июня. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

Первое место в медиарейтинге занял глава Вологды Сергей Жестянников. На втором месте расположился глава Мурманска Иван Лебедев, а на третьем – глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Кроме того, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поднялся на одну строчку в медиарейтинге и занял 12-е место.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 111 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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