Развитие транспортной инфраструктуры в Псковской области обсудили в Минтрансе

20:59, 08 июля 2026, ПАИ

Министр транспорта РФ Андрей Никитин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили развитие транспортной инфраструктуры региона. Об этом сообщил псковский губернатор в своём канале в MAX.

В центре внимания оказалась модернизация псковского аэропорта. С 2018 года пассажиропоток в нём увеличился с шести тысяч до почти 142 тысяч человек. Сейчас завершается строительство нового терминала прилёта. Готова проектная документация на расширение перрона, реконструкцию рулёжных дорожек и установку современного светосигнального оборудования. Стороны также рассмотрели возможность перенести реконструкцию гражданского сектора аэропорта на более ранний срок.

По дорожной сфере Михаил Ведерников доложил о ключевых мероприятиях. В текущем году на эти цели выделено рекордное финансирование – свыше 20 миллиардов рублей, из них почти 14 миллиардов рублей предусмотрено в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За счёт средств планируется привести в нормативное состояние более 300 км дорог и 8 мостов.

Отдельно обозначены проблемные участки: в Пскове – строительство участка улицы Кузбасской Дивизии от улицы Юбилейной до Народной. Объект имеет важное значение для организации безопасного подъезда к социальным учреждениям и запуска новых автобусных маршрутов. В Великих Луках в капитальном ремонте нуждается проспект Ленина на участке от улицы Дьяконова до моста через Ловать.

Михаил Ведерников поблагодарил Андрея Никитина и команду Минтранса за поддержку и внимание к вопросам, значимым для Псковской области.

Новый терминал возводят в едином стиле с существующим зданием: та же отделка стен, форма, остекление. Внутри появится лента выдачи багажа и места ожидания для встречающих. Вместе с этим реконструкция ждёт и существующий терминал аэропорта Пскова, который останется терминалом вылета. Будет расширен первый этаж и второй – предполагается сделать зал повышенной комфортности. Нынешний вип-зал также расширят. Кроме того, планируется расширить при реконструкции зону санузлов.

Как выглядит строящийся терминал прилёта псковского аэропорта, можно посмотреть здесь.