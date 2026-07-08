Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Развитие транспортной инфраструктуры в Псковской области обсудили в Минтрансе

Министр транспорта РФ Андрей Никитин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили развитие транспортной инфраструктуры региона. Об этом сообщил псковский губернатор в своём канале в MAX.

Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX

В центре внимания оказалась модернизация псковского аэропорта. С 2018 года пассажиропоток в нём увеличился с шести тысяч до почти 142 тысяч человек. Сейчас завершается строительство нового терминала прилёта. Готова проектная документация на расширение перрона, реконструкцию рулёжных дорожек и установку современного светосигнального оборудования. Стороны также рассмотрели возможность перенести реконструкцию гражданского сектора аэропорта на более ранний срок.

По дорожной сфере Михаил Ведерников доложил о ключевых мероприятиях. В текущем году на эти цели выделено рекордное финансирование – свыше 20 миллиардов рублей, из них почти 14 миллиардов рублей предусмотрено в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За счёт средств планируется привести в нормативное состояние более 300 км дорог и 8 мостов.

Отдельно обозначены проблемные участки: в Пскове – строительство участка улицы Кузбасской Дивизии от улицы Юбилейной до Народной. Объект имеет важное значение для организации безопасного подъезда к социальным учреждениям и запуска новых автобусных маршрутов. В Великих Луках в капитальном ремонте нуждается проспект Ленина на участке от улицы Дьяконова до моста через Ловать.

Михаил Ведерников поблагодарил Андрея Никитина и команду Минтранса за поддержку и внимание к вопросам, значимым для Псковской области.

Новый терминал возводят в едином стиле с существующим зданием: та же отделка стен, форма, остекление. Внутри появится лента выдачи багажа и места ожидания для встречающих. Вместе с этим реконструкция ждёт и существующий терминал аэропорта Пскова, который останется терминалом вылета. Будет расширен первый этаж и второй – предполагается сделать зал повышенной комфортности. Нынешний вип-зал также расширят. Кроме того, планируется расширить при реконструкции зону санузлов.

Как выглядит строящийся терминал прилёта псковского аэропорта, можно посмотреть здесь.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 июля 2026

Развитие транспортной инфраструктуры в Псковской области обсудили в Минтрансе
07 июля 2026

Переданы предложения в Народную программу от приграничных районов Псковской области
07 июля 2026

Псковский избирком запускает горячую линию для вопросов о предстоящих выборах
06 июля 2026

В Псковской области пройдёт археологический фестиваль «Историческая лаборатория»
06 июля 2026

ЕР передала в Центризбирком документы для регистрации кандидатов на выборы
04 июля 2026

Борис Елкин улучшил позиции в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО
03 июля 2026

Определены кандидаты в депутаты Заксобрания Псковской области от «Единой России»
03 июля 2026

Александр Козловский – о формировании Народной программы ЕР: Малые дела создают авторитет партии

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...