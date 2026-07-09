ЕР подала документы в избирком для участия в выборах в Заксобрание Псковской области

19:40, 09 июля 2026, ПАИ

Партия «Единая Россия» представила в Избирательную комиссию Псковской области необходимые документы для заверения единого списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

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После проверки документов на полноту, а также соблюдения избирательным объединением требований к выдвижению кандидатов, комиссией будет принято решение о заверении (отказе в заверении) списков кандидатов.

Напомним, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.