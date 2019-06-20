Под предлогом проверки труб у псковской пенсионерки похитили деньги

14:09, 20 июня 2019, ПАИ

В Пскове неизвестный мужчина похитил у 82-летней пенсионерки деньги под предлогом проверки труб в квартире, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 июня вечером на улице Пароменской в квартиру потерпевшей вошел неизвестный мужчина, который представился работником коммунальной службы управляющей компании, предложил проверить давление в трубах. Как пояснили в пресс-службе, при этом он использовал некий прибор. Злоумышленник попросил у хозяйки показать ему ряд документов, поэтому пожилая женщина достала коробку, в которой хранились ее документы и деньги.

Мужчина отвлекал внимание псковички, а после осмотра ушел. Лишь когда гость покинул квартиру пенсионерка обнаружила, что у нее пропали 700 долларов США и 11 тысяч рублей, женщина обратилась в полицию. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Женщина указала некоторые приметы злоумышленника: ему на вид около 30 лет, славянский тип лица, волосы темные короткие, рост выше среднего. Всех, кто располагает информацией об этом гражданине, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.