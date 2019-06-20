0
12:20
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
12:12
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
09:37
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
22:10
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
13:20
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
14:00
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
12:06
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
Еще новости
Происшествия

Пскович продал украденный у знакомого автомобиль

30-летний безработный житель Псковского района продал украденную в Новосокольниках дорогую иномарку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В начале июня злоумышленник был в Новосокольниках, где у родственников своего знакомого украл ключи от принадлежащего тому спортивного автомобиля «Мицубиси» и уехал на нем. Позднее он продал похищенный транспорт через Интернет жителю Тверской области, который не знал о его происхождении и перечислил часть денег за покупку. Автомобиль доставили в Тверскую область.

Находившийся в отъезде законный владелец иномарки узнал о произошедшем и обратился за помощью в МО МВД России «Новосокольнический». По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, машина изъята. После завершения необходимых процессуальных действий ее вернут владельцу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
20 июня 2019
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
20 июня 2019
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
20 июня 2019
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
19 июня 2019
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
19 июня 2019
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
18 июня 2019
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
18 июня 2019
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
18 июня 2019
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках

Идет загрузка...