Пскович продал украденный у знакомого автомобиль

16:16, 20 июня 2019, ПАИ

30-летний безработный житель Псковского района продал украденную в Новосокольниках дорогую иномарку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В начале июня злоумышленник был в Новосокольниках, где у родственников своего знакомого украл ключи от принадлежащего тому спортивного автомобиля «Мицубиси» и уехал на нем. Позднее он продал похищенный транспорт через Интернет жителю Тверской области, который не знал о его происхождении и перечислил часть денег за покупку. Автомобиль доставили в Тверскую область.

Находившийся в отъезде законный владелец иномарки узнал о произошедшем и обратился за помощью в МО МВД России «Новосокольнический». По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, машина изъята. После завершения необходимых процессуальных действий ее вернут владельцу.