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Спорт

Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу прошёл в Пскове

Фото: Фёдор Голубенко

В Пскове в универсальном спортивном комплексе «Олимп» состоялся международный турнир по бразильскому джиу-джитсу «Pskov open bjj championship gi 2019».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, эти соревнования собрали около 200 спортсменов возрастом от 4 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской, Смоленской, Тверской и Псковской областей.

  • Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу в Пскове
    Фото: Фёдор Голубенко
  • Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу в Пскове
    Фото: Фёдор Голубенко
  • Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу в Пскове
    Фото: Фёдор Голубенко
  • Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу в Пскове
    Фото: Фёдор Голубенко
  • Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу в Пскове
    Фото: Фёдор Голубенко
  • Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу в Пскове
    Фото: Фёдор Голубенко
  • Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу в Пскове
    Фото: Фёдор Голубенко
  • Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу в Пскове
    Фото: Фёдор Голубенко
  • Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу в Пскове
    Фото: Фёдор Голубенко
  • Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу в Пскове
    Фото: Фёдор Голубенко

В соревнованиях также приняли участие приглашенные команды из Латвии, Эстонии, Белоруссии и Узбекистана.

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