Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу прошёл в Пскове

17:20, 23 июня 2019, ПАИ

В Пскове в универсальном спортивном комплексе «Олимп» состоялся международный турнир по бразильскому джиу-джитсу «Pskov open bjj championship gi 2019».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, эти соревнования собрали около 200 спортсменов возрастом от 4 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской, Смоленской, Тверской и Псковской областей.



Фото: Фёдор Голубенко



Фото: Фёдор Голубенко



Фото: Фёдор Голубенко



Фото: Фёдор Голубенко



Фото: Фёдор Голубенко



Фото: Фёдор Голубенко



Фото: Фёдор Голубенко



Фото: Фёдор Голубенко



Фото: Фёдор Голубенко



Фото: Фёдор Голубенко



















В соревнованиях также приняли участие приглашенные команды из Латвии, Эстонии, Белоруссии и Узбекистана.