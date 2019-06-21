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Подозреваемый в убийстве женщины подросток задержан в Гдове

Правоохранительные органы задержали подростка, который подозревается в убийстве женщины в Гдове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Убийство произошло 23 июня. 44-летняя женщина была госпитализирована в больницу в Гдове, но несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, она скончалась от множественных колото-резаных и рубленых ран.

По версии следствия, к преступлению причастен 14-летний друг сына потерпевшей. Подросток указанной ночью пришел к ней в дом и нанес множество ударов ножом и топором в голову, шею, туловище и по конечностям. В настоящее время подросток задержан. Проводятся следственные действия и выясняются мотивы совершенного преступления.

По данному факту Псковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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