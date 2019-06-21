Псковичка погибла под колесами пригородного поезда
38-летняя псковичка погибла под колесами пригородного поезда на перегоне Любятово-Псков-пассажирский (273 км), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции 22 июня в 17:40. Полицейские установили, что женщина шла вдоль железной дороги в наушниках и выгуливала собаку. Машинист пригородного поезда, когда заметил ее, подал сигнал и применил экстренное торможение. Наезд на женщину предотвратить не удалось, от полученных травм она скончалась на месте.
По данному факту сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку.