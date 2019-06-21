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Псковичка погибла под колесами пригородного поезда

Фото Дарьи Хватковой

38-летняя псковичка погибла под колесами пригородного поезда на перегоне Любятово-Псков-пассажирский (273 км), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции 22 июня в 17:40. Полицейские установили, что женщина шла вдоль железной дороги в наушниках и выгуливала собаку. Машинист пригородного поезда, когда заметил ее, подал сигнал и применил экстренное торможение. Наезд на женщину предотвратить не удалось, от полученных травм она скончалась на месте.

По данному факту сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку.

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