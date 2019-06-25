Из-за курения житель Новосокольнического района сгорел в дачном доме

09:06, 25 июня 2019, ПАИ

24 июня в 8:16 в Новосокольническом районе в СНТ «Рассвет» сгорел дачный дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 44-летний хозяин дома обнаружен погибшим. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В 10:30 в Великолукском районе в деревне Лукьянцево в жилом доме сгорела кровля, помещение выгорело внутри, огонь повредил пристроенную веранду из-за короткого замыкания на последней. Спасены баня и соседний жилой дом.

25 июня в 1:48 в Пскове на улице Н. Васильева, 71а в многоквартирном многоэтажном жилом доме был закопчен 5 этаж, в двух квартирах обгорели входные двери, в одной из них выгорели коридор и потолок на кухне. Причина возгорания – поджог. Спасены 2 человека и квартира, эвакуированы 8 человек, в том числе 2 ребенка.