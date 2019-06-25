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Общество

Студенты ПсковГУ смогут встречаться с ректором в неформальной обстановке

Студенты Псковского государственного университета получат возможность обсудить насущные вопросы с ректором в неформальной обстановке. Об этом сообщила начальник управления информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ Ирина Федорова на пресс-конференции 25 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ирина Фёдорова отметила, что с сентября такие встречи дважды в неделю будут происходить в бассейне. Вводятся и другие форматы: например, будут организованы встречи с родителями первокурсников, для которых предусмотрены экскурсии по корпусам и общежитиям. Кроме того, англоязычные страницы вуза с информацией для поступающих из-за рубежа появятся в Instagram и Facebook.

Проректор ПсковГУ по воспитательной и социальной работе Александр Захаров добавил, что он доступен для студентов во всех мессенджерах и соцсетях, и «некоторые этим уже воспользовались».

«Наша задача - привлечь максимум федеральных экспертов, которые могут дать ребятам информацию о ресурсах, которыми они могут воспользоваться», - заявил он. Речь, в частности, идет о грантовых заявках, которые физические лица могут подавать в Росмолодежь. Александр Захаров отметил, что специально для этого будут проводиться школы социального проектирования, и не только по грантам для Росмолодежи.

«Мы активно включились и в федеральную, и в региональную повестку. Сейчас мы являемся соорганизаторами молодежного форума «Без границ», который пройдет в Себеже», - продолжил проректор и упомянул, что ребята из псковского вуза должны иметь возможность участвовать в федеральных мероприятиях - семинарах, лагерях.

Также, по его словам, ПсковГУ начал создание единого ресурсного центра добровольчества - на каждом факультете есть волонтерский отряд, и большинство ребят участвуют одновременно в разных отрядах. Александр Захаров добавил, что ресурсный центр будет базой для волонтеров ПсковГУ, там же будет проходить их обучение, ребята узнают о возможностях, которые дает волонтерство, вплоть до трудоустройства в различные федеральные агентства, которые являются соорганизаторами того или иного мероприятия.

Он считает, что из студенческих объединений должны вырастать настоящие проекты, которые, возможно, могут быть коммерциализированы. Проректор уверен, что у всех студобъединений должен быть рост и развитие, которое не завершается с выпуском студентов. «В том числе, ребята в своих студенческих объединениях могут встраиваться в рамки образовательной программы и готовить свои курсовые, реализовывать их в рамках своего студобъединения. Здесь важно связать работодателя и его потребности с тем, что интересно ребятам», - пояснил проректор.

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