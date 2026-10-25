Псковская область стала серебряным призёром конкурса «Территория впечатлений»
Псковская область стала серебряным призёром первого Всероссийского конкурса «Территория впечатлений» в номинации «Деловой регион года». Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX.
Регион представили ООО «СевЗапИнвест» и агентство «Штаб Квартира». Они успешно прошли три этапа конкурса и презентовали лучшие практики в сфере делового и корпоративного туризма.
За победу боролись семь регионов: Псковская, Мурманская, Тюменская, Новосибирская, Амурская, Костромская области и Республика Алтай.
Жюри отметило высокий потенциал Псковской области как площадки для проведения деловых мероприятий. Особое внимание эксперты уделили опыту организации Международного туристического форума Псковской области «Сила бренда – экономическое будущее регионов», подчеркнул Михаил Ведерников.
По словам губернатора, регион всё увереннее заявляет о себе в сфере делового туризма, развивает инфраструктуру, модернизирует конгрессные площадки и ежегодно проводит всё больше деловых, образовательных и обучающих мероприятий, которые объединяют участников из разных регионов России и других стран.
«Работа нашей областной команды получила высокую оценку представителей федеральных ведомств и отраслевых экспертов», – заключил губернатор.
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