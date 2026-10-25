Электричество временно отключат в нескольких деревнях в Локнянском районе

16:10, 25 октября 2026, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в некоторых населённых пунктах Локнянского района из-за плановых ремонтных работ на электросетях с 26 по 30 октября. Цель таких работ повышение надёжности электроснабжения и качества обслуживания потребителей. Об этом ПАИ сообщили в администрация муниципалитета.

27 октября с 09:00 до 17:00 электричество отключат в населённых пунктах Работино, Крестилово, Рожново и Филипково. 29 октября с 09:00 до 17:00 света не будет в деревне Боры (ферма). С 26 по 30 октября с 09:00 до 17:00 отключения затронут деревни Ледаха, Пашково, Щеняйлово, Шерехово, Залужье и Голенищево.

Также с 26 по 28 октября с 09:00 до 17:00 электричество отключат в деревнях Б. Гряда, Хвошня, Палашутино и Староселье. С 28 по 29 октября с 09:00 до 17:00 света не будет в деревне Зезули (частично).

По вопросам плановых работ можно обратиться на горячую линию «Россети» по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). При авариях, обрывах проводов и внеплановых отключениях следует звонить в ЕДДС Локнянского муниципального округа по телефону 8 (81139) 2-21-96 или 112.

Актуальные данные также доступны на официальном сайте ПАО «Россети Северо-Запад» в разделе «Потребителям».