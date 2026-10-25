Россияне рассказали, на что тратят выросшие зарплаты

15:58, 25 октября 2026, ПАИ

Рост зарплат заставил многих россиян пересмотреть структуру трат: дополнительные деньги они направляют на продукты, одежду и развлечения. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков.

По данным исследования, за последние два года зарплата увеличилась у 86 % граждан. Почти треть опрошенных получили прибавку от полугода до года назад, каждый пятый – от трёх до шести месяцев назад, 26 % – один-два года назад. Ещё 13 % заметили рост в последние три месяца, а 14 % – более двух лет назад.

Дополнительные средства россияне направляют на улучшение качества жизни. Чаще всего деньги уходят на продукты и товары повседневного спроса – так ответили 42 % респондентов. Ещё 29 % стали покупать товары и услуги более высокого качества, 28 % больше тратят на отдых и развлечения, 23 % – на одежду и обувь. Каждый пятый (22 %) наконец позволяет себе покупки, которые раньше приходилось откладывать.

Рост доходов сказался не только на повседневных тратах, но и на регулярных расходах. У 40 % опрошенных они немного увеличились, а ещё у 17 % – выросли существенно.