Великолучанин стал жертвой мошенника в соцсети

15:34, 25 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках 21-летний студент стал жертвой мошенника в социальных сетях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, студенту в одной из социальных сетей пришло сообщение со страницы его знакомой, в котором была просьба о перечислении денег. Молодой человек перечислил на указанный адрес пять тысяч рублей. Потом он созвонился с подругой, и та заявила, что подобного рода сообщений не отправляла, а её страница была кем-то взломана.

Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.