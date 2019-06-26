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Витебск масштабно отметит свое 1045-летие

Фото ПАИ

Витебск отметит свое 1045-летие и 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 26-30 июня, пишет БЕЛТА.

26 июня празднование начнется с возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебской области на площади Победы. Завершит этот день концерт военно-патриотической песни на площади Победы.

Фото ПАИ

В последующие дни в Летнем амфитеатре зрителей ждет большой концерт и чествование лауреатов премии «Витебчанин года». Автопробег «Мой любимый город» по магистралям Витебска, который финиширует на площади Победы, будет включать выставку ретроавтомобилей. Здесь же пройдут городской конкурс имени Федора Махнова на самого высокого человека, рисунков на асфальте, парад детских колясок и концерт.

Фото ПАИ

Возле моста Блохина через Западную Двину клубы исторической реконструкции восстановят события боя за Витебск 1944 года.

30 июня на площади Победы пройдет День молодежи с велопробегом и показательными выступлениями фитнес-клубов. В этот же день вечером гостей ждет гала-концерт открытого молодежного фестиваля хореографии.

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