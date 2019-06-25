Три дороги приведут в порядок в Порховском районе
Ремонт трёх дорог заказала администрация Порховского района. Соответствующие аукционы опубликованы на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта на ремонт дороги по древне Сосновый Бор Полонской волости составляет 241 тыс. 762 рубля, по деревне Нестрино – 115 тыс. 545 рублей. Участок от дороги Порхов – Успенье до деревни Великуши планируется отремонтировать за 585 тыс. 238 рублей. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете Полонской волости.
Проведение аукционов запланировано на 8 июля.