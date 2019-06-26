Внучка бойца Советской армии из Кургана поблагодарила псковских поисковиков, нашедших останки ее предка

14:23, 26 июня 2019, ПАИ

Внучка бойца Советской армии поблагодарила псковских поисковиков, которые нашли останки красноармейца на границе Великолукского и Новосокольнического районов. Об этом жительница Кургана Татьяна Дмитриева написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что ее дедушка Михаил Дмитриев, числившился пропавшим без вести 78 лет, теперь вернулся с Великой Отечественной войны на малую родину. 25 июня его прах был захоронен в селе Пепелино Куртамышского района Курганской области.

«Огромное спасибо ребятам-поисковикам Тюмени, Тобольска и Пскова. Спасибо всем, кто организовал трогательную церемонию прощания и принял в ней участие», - добавила Татьяна Дмитриева.