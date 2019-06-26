Островское ООО «Аграрник» выплатило работникам 1,4 млн рублей долга по зарплате

16:30, 26 июня 2019, ПАИ

После вмешательства прокуратуры островское ООО «Аграрник» выплатило работникам долги по зарплате на общую сумму 1 млн 400 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Островской межрайонной прокуратуре.

Предприятие имело задолженность по заработной плате перед 164 работниками за март и апрель 2019 года. В связи с этим заместитель межрайонного прокурора внес в адрес генерального директора компании представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, задолженность по оплате труда погашена.