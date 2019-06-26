0
16:51
10 млрд рублей выделит правительство на стимулирование продаж российских автомобилей
15:58
Псковский губернатор участвует в заседании Госсовета РФ под председательством президента
15:23
После Ганзейских дней в Пскове активно продолжится ремонт дорог, заверил Борис Елкин
16:47
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
17:10
В «Моглино» под Псковом намерены выпускать деревянную посуду и выращивать алмазы
16:05
Псковские депутаты ознакомились с ОЭЗ «Моглино»
13:05
ПАИ-Тест: Как реализовать бизнес-проект
Еще новости
Экономика

Островское ООО «Аграрник» выплатило работникам 1,4 млн рублей долга по зарплате

После вмешательства прокуратуры островское ООО «Аграрник» выплатило работникам долги по зарплате на общую сумму 1 млн 400 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Островской межрайонной прокуратуре. 

Предприятие имело задолженность по заработной плате перед 164 работниками за март и апрель 2019 года. В связи с этим заместитель межрайонного прокурора внес в адрес генерального директора компании представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, задолженность по оплате труда погашена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

10 млрд рублей выделит правительство на стимулирование продаж российских автомобилей
26 июня 2019
10 млрд рублей выделит правительство на стимулирование продаж российских автомобилей
Псковский губернатор участвует в заседании Госсовета РФ под председательством президента
26 июня 2019
Псковский губернатор участвует в заседании Госсовета РФ под председательством президента
После Ганзейских дней в Пскове активно продолжится ремонт дорог, заверил Борис Елкин
26 июня 2019
После Ганзейских дней в Пскове активно продолжится ремонт дорог, заверил Борис Елкин
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
25 июня 2019
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
В «Моглино» под Псковом намерены выпускать деревянную посуду и выращивать алмазы
24 июня 2019
В «Моглино» под Псковом намерены выпускать деревянную посуду и выращивать алмазы
Псковские депутаты ознакомились с ОЭЗ «Моглино»
21 июня 2019
Псковские депутаты ознакомились с ОЭЗ «Моглино»
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
21 июня 2019
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
20 июня 2019
Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»

Идет загрузка...