Объявлен повторный аукцион на проведение реконструкции улицы Поземского в Пскове

08:58, 27 июня 2019, ПАИ

Объявлен повторный аукцион на проведение 1-го этапа реконструкции улицы Л. Поземского в Пскове от Троицкого моста до границ города в рамках объекта «Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 354 млн 467 тыс. 490 рублей. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

Работы будут выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ООО «СтройДорМост Проект» в 2018 году. Реконструкция затронет улицу Леона Поземского, включая тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями до границ размежеванных участков, пересечения и въезды во дворы; подход к Советскому (Троицкому) мосту; сквер около объекта церкви Косьмы и Дамиана с Примостья; площадку перед Ильинской церковью, примыкание к улице Олега Кошевого (от Поземского до Первомайской), улицу Набат (от Поземского до Первомайской), проезд к районной поликлинике, улицу Герцена ( тротуары, обустройство велодорожек), набережную реки Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления со Звонницей (парк Строителей).

1-й этап реконструкции планируется завершить к 1 декабря 2020 года.