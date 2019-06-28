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Экономика

Выставка промышленников Псковской области открылась в рамках Ганзейских дней

Выставка промышленников Псковской области открылась 28 июня в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, экспозиция развернулась на улице Детской в Пскове.  

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова гостей и участников поприветствовала его заместитель Нинель Салагаева. Она отметила, что выставка посвящена промышленным предприятиям, формирующим основную часть ВВП области. «Мы преследовали цель продемонстрировать потенциал наших промышленников, заинтересовать наших иностранных партнеров, наладить таким образом новые контакты», - пояснила вице-губернатор.

Замминистра промышленности РФ Георгий Каламанов пожелал всем успешной работы и заметил, что именно такие мероприятия, когда регион может показать все направления промышленности, позволяют по максимуму продемонстрировать свой потенциал. «Предприятия Псковской области уже выходят на экспортный рынок, мы всегда будем этому содействовать», - заверил он.

Депутат Государственной Думы Александр Козловский добавил, что эта выставка - доказательство того, что в регионе есть развитая промышленность. Он пожелал предприятиям дальнейшего развития и роста, новых проектов и пригласил российских и иностранных инвесторов в Псковскую область.

Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» Михаил Маргелов рассказал, что утром был заложен первый камень в здание выставочного зала в Изборске. «Для Транснефти Псковская область - важнейший регион, где мы работаем», - заявил он. Михаил Маргелов напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме было подписано комплексное соглашение о сотрудничестве между Транснефтью и Псковской областью, и регион остается открытым миру, каким он и был всегда. Вице-президент компании пожелал успехов участникам Ганзейских дней в Пскове и пообещал поддерживать подобные международные форумы.

 «Эта выставка - отличная возможность продемонстрировать открытость нашей страны миру. Давайте вместе дружить, богатеть и радоваться», - обратился к собравшимся руководитель Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

«Мы постарались создать атмосферу, связанную с нашей деятельностью, представить информацию о наших резидентах. Здесь и макет нашей площадки, и стенды, интересные для жителей Пскова», – отметил и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских и пригласил желающих принять участие в мастер-классах.

На выставке промышленников Псковской области представлены более 40 предприятий региона. В отдельной палатке представлена ОЭЗ «Моглино». Здесь представители бизнеса могут не только полистать каталоги интересующей компании, но и ознакомиться с ее продукцией, договориться о сотрудничестве. Интерактивная часть будет интересна и детям, и взрослым. Кроме того, на это площадке можно подкрепиться: здесь есть ягоды, мясные изделия, рыба, хлеб. 

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