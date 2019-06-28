Юрию Шатунову вызвали скорую из-за сильной зубной боли

10:30, 29 июня 2019, ПАИ

В Новороссийски поклонники творчества группы «Ласковый май» могли накануне остаться без концерта. Юрию Шатунову, у которого было запланировано выступление, вызвали скорую помощь, сообщает Газета.RU.

Артист пожаловался на сильную зубную боль. Когда обезболивающее перестало помогать, пришлось вызывать медиков. Представитель Юрия Шатунова рассказал изданию, что исполнителя доставили в стоматологию и после осмотра и снимков поставили пломбу на больной зуб.

Отменять концерт Юрий Шатунов не стал и в тот же вечер вышел на сцену, чтобы порадовать публику.

​