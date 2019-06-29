0
13:24
Кульминацией третьего дня Ганзы в Пскове станет салют и выступление группы «Фрукты»
13:07
В Печорах 29 и 30 июня дадут органные концерты
21:48
Международный Хоровой праздник. День второй (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:32
Фестиваль «Этномода» в Пскове объединил мастеров из России и Белоруссии
16:54
Международный кинофестиваль «Западные ворота» торжественно открыли в Пскове
16:25
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове
15:12
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
Еще новости
Культура

Кульминацией третьего дня Ганзы в Пскове станет салют и выступление группы «Фрукты»

29 июня в Пскове проходит третий день международного фестиваля городов Ганзейского Союза. Все центральные улицы города остаются пешеходными. На семи основных площадках проходят концерты, на набережной реки Велико развернулась ярмарка ремесленников, на Октябрском проспекте и улице Советской работает Ганзейский рынок. В Финском парке сразу несколько концертных площадок, выступают коллективы России и Европы.

На берегах рек Великой и Псковы развернулись шатры реконструкторов, передает корреспондент Псковского агентства информации.Кульминацией субботы станет концерт группы «Фрукты» на Октябрьской площади. Начало - 21:00. Музыканты широко известные в России и за рубежом, они бессменные резиденты шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. 

Завершится вечер салютом на берегу реки Великой. Залпы будут даны в 23:30 с площадки перед кампусом ПсковГУ. 

Подробная ПРОГРАММА Ганзейских дней здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Состав международной комиссии Молодой Ганзы пополнился И.п. главы Пскова озвучила ожидаемые результаты Ганзейских дней ФОТОФАКТ: Дед Мороз появился летом на улицах Пскова Молодежь из 37 городов сплела венки в Пскове Координатор по межобщественному сотрудничеству с Росией от Правительства Германии пригласил псковичей на 40-е Ганзейские дни Фестиваль «Цвет белой стены» представит 50 сильнейших фотографов стран Европы Пленарное заседание ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу» (ФОТОРЕПОРТАЖ) Новгородцы поблагодарили псковичей за интересную программу Ганзейских дней Ганзейские дни в Пскове. День второй (Часть 2) (ФОТОРЕПОРТАЖ) Международный Хоровой праздник. День второй (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Кульминацией третьего дня Ганзы в Пскове станет салют и выступление группы «Фрукты»
29 июня 2019
Кульминацией третьего дня Ганзы в Пскове станет салют и выступление группы «Фрукты»
В Печорах 29 и 30 июня дадут органные концерты
29 июня 2019
В Печорах 29 и 30 июня дадут органные концерты
Международный Хоровой праздник. День второй (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июня 2019
Международный Хоровой праздник. День второй (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Фестиваль «Этномода» в Пскове объединил мастеров из России и Белоруссии
28 июня 2019
Фестиваль «Этномода» в Пскове объединил мастеров из России и Белоруссии
Международный кинофестиваль «Западные ворота» торжественно открыли в Пскове
28 июня 2019
Международный кинофестиваль «Западные ворота» торжественно открыли в Пскове
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове
28 июня 2019
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
28 июня 2019
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
Гости Ганзы в Пскове встречают ладью эпохи викингов (ВИДЕО)
28 июня 2019
Гости Ганзы в Пскове встречают ладью эпохи викингов (ВИДЕО)

Идет загрузка...