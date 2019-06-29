Кульминацией третьего дня Ганзы в Пскове станет салют и выступление группы «Фрукты»

13:24, 29 июня 2019, ПАИ

29 июня в Пскове проходит третий день международного фестиваля городов Ганзейского Союза. Все центральные улицы города остаются пешеходными. На семи основных площадках проходят концерты, на набережной реки Велико развернулась ярмарка ремесленников, на Октябрском проспекте и улице Советской работает Ганзейский рынок. В Финском парке сразу несколько концертных площадок, выступают коллективы России и Европы.

На берегах рек Великой и Псковы развернулись шатры реконструкторов, передает корреспондент Псковского агентства информации.Кульминацией субботы станет концерт группы «Фрукты» на Октябрьской площади. Начало - 21:00. Музыканты широко известные в России и за рубежом, они бессменные резиденты шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Завершится вечер салютом на берегу реки Великой. Залпы будут даны в 23:30 с площадки перед кампусом ПсковГУ.

Подробная ПРОГРАММА Ганзейских дней здесь >>>.