Житель Пскова может попасть за решетку за удар саперной лопаткой на кухне общежития

13:35, 29 июня 2019, ПАИ

Мужчине грозит 5 лет тюрьмы за удар саперной лопатой на кухне общежития в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из источника, близкого к правоохранительным органам.

Происшествие зафиксировано осенью 2018 года в общежитии на улице Труда.

Всё началось с того, что потерпевший дал сыну обвиняемого 200 рублей на чипсы, предполагая, что мальчик разделит трапезу с его сыном. Но ребенок съел всё один, и не поделился.

В итоге потерпевший пришел на кухню общежития и стал потребовать деньги у отца мальчика. Мужчины, которым около 40 лет, прежде не были знакомы. У них возник конфликт, в ходе которого гостю был нанесен удар саперной лопаткой.

В результате оборонявшийся получил открытый перелом локтевой кости. Потерпевший, по данным ПАИ, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сейчас дознаватели закончили расследование уголовного дела по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ, максимальное наказание - 5 лет лишения свободы. Материалы переданы в суд.