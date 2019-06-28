0
17:40
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
13:26
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
09:10
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
09:10
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
15:33
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
14:39
15 человек утонули в Псковской области с начала года
12:20
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
Еще новости
Происшествия

Паводок в Иркутской области стал причиной гибели одного человека, еще двое пропали без вести

В Иркутской области введен режим ЧС в связи со сложной паводковой обстановкой. По данным ГУ МЧС по региону, в зоне подтопления оказались 3,7 тысяч жилых домов, в них проживают около 9 тысяч человек, сообщает РИА Новости. 

На данный момент известно об одном погибшем. Два человека числятся пропавшими без вести. 

Повреждены 13 автомобильных мостов, подтоплены 16 участков автодорог местного значения. 

Действует ограничение на перемещение транспорта по нескольким участкам федеральной дороги Р-255. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Тулуне. В городе нет электричества, затоплен водозабор. Формируются списки пострадавших.

Синоптики обещают грозы 29 и 30 июня. В южных районах Иркутской области пройдут ливни.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
28 июня 2019
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
27 июня 2019
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
26 июня 2019
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
25 июня 2019
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
21 июня 2019
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
15 человек утонули в Псковской области с начала года
21 июня 2019
15 человек утонули в Псковской области с начала года
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
20 июня 2019
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
20 июня 2019
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках

Идет загрузка...