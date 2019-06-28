Паводок в Иркутской области стал причиной гибели одного человека, еще двое пропали без вести

15:35, 29 июня 2019, ПАИ

В Иркутской области введен режим ЧС в связи со сложной паводковой обстановкой. По данным ГУ МЧС по региону, в зоне подтопления оказались 3,7 тысяч жилых домов, в них проживают около 9 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

На данный момент известно об одном погибшем. Два человека числятся пропавшими без вести.

Повреждены 13 автомобильных мостов, подтоплены 16 участков автодорог местного значения.

Действует ограничение на перемещение транспорта по нескольким участкам федеральной дороги Р-255. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Тулуне. В городе нет электричества, затоплен водозабор. Формируются списки пострадавших.

Синоптики обещают грозы 29 и 30 июня. В южных районах Иркутской области пройдут ливни.