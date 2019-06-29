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Необычные плавсредства состязаются в скорости на реке Пскове

В рамках Ганзейских дней в Пскове проходит фестиваль необычных плавательных аппаратов под названием «Ганзейский хайп». Суммарный призовой фонд предстоящего мероприятия составил 80 тысяч рублей, передает корреспондент Псковского агентства информации. Участники из подручных средств самостоятельно смастерили себе плавательные средства. 

Заплывы стартовали 29 июня в Финском парке на реке Пскове. Вначале была презентация, потом команды соревновались на суше в прохождении дистанции на скорость. Затем состоялись зрелищные состязания на скорость на воде. 

Критерии оценки, помимо времени, - крепость судна  и его устойчивость на воде, а также сохранение всех членов команды - никто не должен сойти с дистанции.

Для участия заявлены команды - «Технодром», «Борхейм», «Броненосец Потешкин», «Панда», «Неутопляемые», «Фиксики», «Топор», «Ивановы». После прохождения дистанции был организован парад плавательных средств, все желающие могли их рассмотреть, сфотографироваться с ними. 

 

Предстоящий фестиваль стал вторым в истории города, в прошлом году парад-фестиваль проходил на празднование Дня Пскова 21 июля.

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