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Происшествия

В Порховском районе мотоциклист насмерть сбил пешехода

В Порховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 29 июня в 00:30 в деревне Хилово. 28-летний водитель мотоцикла Suzuki наехал на внезапно вышедшего на проезжую часть дороги 20-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, водитель мотоцикла с травмами госпитализирован.

В этот же день в Пушкиногорском районе в 19:20 на 392-ом километре автомобильной дороги Санкт-Петербург - Невель 49-летний водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Fusion, которым управлял его ровесник. В результате ДТП пострадали водитель Toyota Camry, водитель и пассажир Ford Fusion.

За 29 июня в Псковской области зарегистрированы три ДТП, в которых два человека погибли, а пять получили ранения различной степени тяжести.

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