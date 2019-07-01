В России составили рейтинг регионов по доступности покупки жилья

13:34, 01 июля 2019, ПАИ

Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья составило РИА Новости, опираясь на данные Росстата и Центробанка.

Первое место заняла Магаданская область, где по состоянию на начало 2019 году семье потребуется 1,4 года для того, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. метров. Стоимость такого жилья в регионе составит 2,8 млн рублей. Год назад минимальное количество лет, необходимых для приобретения недвижимости, составляло 1,6 года. В Ямало-Ненецкий автономном округе копить деньги придется аналогичный период времени (в 2018 году - 1,5), но стоить квартира будет порядка 3 млн рублей. На третьем месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, жителям этого региона нужно 2,3 года (в 2018 - 2,4) для покупки жилья за 3,5 млн рублей.

Псковская область находится на 69-й позиции рейтинга: квартиру за 3 млн рублей здесь можно купить после 7,1 лет накоплений. При этом в 2018 году собирать деньги на эти цели нужно было 11,3 лет.

Дольше всего копить на квартиру придется в Чеченской Республике - 10,5 лет, жилье указанной площади обойдется в 2,6 млн рублей. Через 10,7 лет можно купить квартиру за 2,8 млн рублей в Дагестане, через 11,3 года накоплений недвижимость за 4,2 млн рублей станет доступна в Севастополе.

Составители рейтинга рассчитали минимальное количество лет, необходимых семье из двух взрослых (со средней номинальной в регионе зарплатой) и одного ребёнка, чтобы накопить на типовую квартиру площадью 60 кв. м на вторичном рынке. Предполагалось, что семья использует для этого все средства, которые остаются после затрат на поддержание текущей жизни (взяты региональные прожиточные минимумы для взрослых и детей), и накопления в виде банковских депозитов (средний размер депозита на одного жителя в регионе).