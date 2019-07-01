19 орудий лова изъяли у псковских браконьеров

17:11, 01 июля 2019, ПАИ

За прошедшую неделю с 24 по 30 июня госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 14 килограммов водных биоресурсов, 19 незаконных орудий лова и одно транспортное средство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 11 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 28 тысяч рублей. Взыскать удалось 35,6 тысяч рублей, в том числе, по ранее составленным протоколам.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 196 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 333 тысячи 200 рублей.