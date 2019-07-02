Российские журналисты попали под минометный обстрел в Донецке

16:44, 02 июля 2019, ПАИ

Российские журналисты из ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента телерадиокомпании.

По его словам, никто из сотрудников компании не пострадал. Корреспондент также отметил, что съёмочная группа отправилась в Донецк для того, чтобы зафиксировать последствия ночного и утренних минометных обстрелов с украинской стороны. Сообщения об инциденте подтвердили представители канала «Вести.Ru».

В 2015 году Украина подписала второй пакет Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе. Он предусматривает отвод тяжёлой техники от линии соприкосновения в Донбассе и проведение конституционной реформы на Украине.